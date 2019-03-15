واشنطن تأمل بمواصلة المحادثات النووية مع بيونغ يانغ

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)



أعربت الولايات المتحدة الجمعة عن أملها باستمرار مفاوضات نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية بعد ورود تقارير أن بيونغ يانغ تدرس تعليق المحادثات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحافيين في واشنطن الجمعة إن بلاده تأمل في أن تكون قادرة على الاستمرار في عقد هذه المحادثات.

وكان ترامب أعلن خلال مؤتمر صحافي أعقب قمة هانوي أن الزعيم الكوري الشمالي تعهد مواصلة تجميد الاختبارات الصاروخية والنووية.

وقالت تشوي في تصريحات أمام صحافيين ودبلوماسيين أجانب في بيونغ يانغ أن كيم سيدلي قريبا بتصريح رسمي لتوضيح الخطوات التي ستتخذها بلاده في هذا الصدد.

وأكد بومبيو "في هانوي وفي مناسبات مختلفة تحدث كيم مباشرة إلى الرئيس والتزم أنه لن يستأنف التجارب النووية أو الصاروخية".

وأضاف "لدينا أمل كبير في أنه سيفي بالتزامه".

ويتوقع أن تنسف أي عملية إطلاق صواريخ المحادثات بشأن نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بعدما بدت المفاوضات على حافة الانهيار عندما انتهت القمة الثانية بين ترامب وكيم بدون اتفاق قبل أسبوعين.

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