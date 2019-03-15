هواوي: لم ننتهك عقوبات واشنطن على إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أنكرت شركة هواوي الصينية جميع الاتهامات الموجهة لها بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وحدد القاضي الفيدرالي موعدا لمثولها أمام المحكمة في 4 أبريل/نيسان المقبل.

وتواجه هواوي أيضاً اتهامات فيدرالية، في سياتل، بدعوى محاولة سرقة الأسرار التجارية من تي موبايل، وأنكرت الشركة أيضاً جميع الاتهامات الموجهة لها في هذه القضية شهر فبراير/ شباط الماضي.

وتعتبر الدعوى القضائية، المرفوعة في بروكلين، ضد هواوي إحدى حملات الضغط الأوسع التي شنتها الحكومة الأمريكية ضد شركة التكنولوجيا الصينية، بزعم أن معدات الشبكات الخاصة بالشركة تمثل تهديدًا للأمن القومي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ألقت السلطات الكندية القبض على منغ وانتشو، المديرة المالية للشركة وإبنة مؤسسها، والتي تم اتهامها في قضية اختراق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وتخوض الآن معركة قضائية في كندا قد تؤدي إلى تسليمها.

وأدى احتجاز ابنة مؤسس هواوي إلى مواجهة دبلوماسية بين كندا والصين والولايات المتحدة، وعقد محادثات تجارية معقدة بين واشنطن وبكين، التي طالبت بشدة بإطلاق سراح منغ.

واقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إمكانية النظر في القضايا المرفوعة ضد هواوي كجزء من المحادثات التجارية الجارية مع الصين.

في الأسبوع الماضي، رفعت هواوي دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، في أقوى رد فعل حتى الآن على جهود واشنطن لكبح نفوذها العالمي.

وتطالب الشركة محكمة اتحادية أمريكية إلغاء جزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي وقعه ترامب في أغسطس/آب، والذي يحظر على الوكالات الحكومية استخدام تكنولوجيا هواوي ومنافسها الصيني الأصغر زد تي إي، لأنه ينتهك الدستور الأمريكي، بمعاقبة فرد أو مجموعة دون محاكمة .

ودعت السلطات الأمريكية دول العالم، خاصة حلفائها، لعدم الاعتماد على شركة هواوي الصينية في نشر تكنولوجيا الجيل الخامس

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