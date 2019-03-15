هجوم نيوزلندا الإرهابي وتبعاته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

أسفر إطلاق نار على مسجديّن في نيوزلندا، عن قتل 49 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح ..

رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسندا أردرن ، أكدت أن الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص يُشتبه بتدخلهم في هذا الهجوم .

وسائل الإعلام تداولت بعض التفاصيل عن أحد المتهمين بارتكاب مجزرة مسجد النور ، وهو رينتون تي رانت البالغ من العمر 28 عاما.

المنفذ عَرّف نفسه باسم "رينتون تيرانت" على موقع "تويتر"، وقد بَث شريطا مصورا على الهواء أثناء ارتكابه المجزرة داخل المسجد، أثناء صلاة الجمعة .

تي رانت قال إنه خطط لهذا الهجوم من سنتين ، لكنه حَدد هدفه منذ 3 أشهر .

الشرطة طالبت جميع المسلمين تجنب التوجه إلى المساجد "في كل ِ أنحاء نيوزيلندا".

قوات الأمن طوقت مساحة ً كبيرة من المدينة، وقالت الشرطة في بيان إنها " تـَستجيب بكامل قدرتها " مع ما يحدث ، "لكن المخاطر ما زالت مرتفعة للغاية ".

وأدانت عددٌ من الدول هذا الهجوم الإرهابي منها السعودية والإمارات وأمريكا .

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