نيوزيلندا: نجاة لاعبي منتخب بنغلاديش من إطلاق النار

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

هذا ونجا لاعبو منتخب بنجلاديش للكريكيت، من حادث إطلاق النار الذي تعرض له مسجدان في نيوزيلندا، وراح ضحيته أكثر من 40 قتيلاً حتى الآن.



وقال مراسل يرافق منتخب بنغلاديش للكريكيت، الذي يزور نيوزيلندا حالياً، إنه نجا من إطلاق نار في مسجد قرب متنزه هاغلي بارك حيث يوجد مسلحون طلقاء.

وغرد لاعب الفريق تميم إقبال قائلاً: "لقد نجا الفريق من إطلاق نار".

وأعلنت الشرطة النيوزيلندية سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، أعتقلت أربعة أشخاص على خلفية الهجومين "ثلاثة رجال وامرأة".

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إنهم لاذوا بالفرار هربا من إطلاق النار وشاهدوا عددا من المصابين على الأرض خارج مسجد النور.

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