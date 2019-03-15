نيوزيلندا: العثور على عبوات ناسفة بعد الهجوم الإرهابي

أخبار الآن | كريست تشيرش - نيوزيلندا (وكالات)

قالت الشرطة النيوزيلندية، إنها عثرت على عبوات ناسفة بعد الهجوم الإرهابي على مسجد النور، في "كرايست تشيرش"، في نيوزيلندا، اليوم الجمعة.

وتمكنت الشرطة النيوزيلندية من نزع فتيل عدد من الأجهزة المتفجرة المرتجلة، كما قال مفوض الشرطة النيوزيلندية، مايك بوش، إنهم ضبطوا 4 أشخاص من منفذي الهجوم الإرهابي، مشيراً إلى أن الحادث متطور، ويحاولون كشف ملابساته.

ووقع هجوم إرهابي على مسجد "النور" بمدينة الجزيرة الجنوبية، وسط مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، خلف 27 شهيدا، وبعض المصابين، دون تفاصيل عن عددهم حتى الآن.

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