فرنسا تستعيد 5 من أطفال داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس أعادت الجمعة خمسة من أطفال داعش المفصولين عن أسرهم وتبلغ أعمارهم خمس سنوات أو أقل، كانوا في مخيمات بشمال شرق سوريا.

وأكدت الخارجية الفرنسية الجمعة أنه "فيما يخص المواطنين الفرنسيين البالغين والمقاتلين الذين انضموا إلى داعش، موقف فرنسا لم يتغير ويتمثل في محاكمتهم على الأراضي التي اقترفوا فيها جرائمهم".

وقالت وسائل إعلام إن الأطفال الخمسة أعيدوا على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الفرنسي.

وقالت الوزارة في بيان أن "هؤلاء الأطفال يخضعون لإشراف طبي ونفسي خاص وتم تسليمهم للسلطات القضائية".

وتابع البيان أنه "تم إعلام الأقارب المعنيين الذين كانوا على اتصال بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية".

وقالت الوزارة: "فرنسا تشكو قوات سوريا الديمقراطية على تعاونها الذي أتاح هذا الحل. واتخذ القرار بالنظر إلى أوضاع هؤلاء الأطفال الصغار جدا البالغ الهشاشة".

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