صدمة في بلد الأمان عقب الهجوم الإرهابي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فجرت واقعة إطلاق نار على مصلين بمسجدين في نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة حالة من الصدمة بين سكان البلاد المعروفة بالأمان الذي يندر فيه العنف باستخدام الأسلحة النارية.

وصور أحد المنفذين لقطات فيديو انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرها في بث مباشر أثناء الهجوم.

ويظهر المسلح في الفيديو وهو يقود سيارته إلى أحد المسجدين ويدخله ويطلق النار عشوائيا على المصلين.

وقال مفوض الشرطة مايك بوش إن 49 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 20 بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع في مدينة كرايس تشيرش.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن "من الواضح أنه لا يمكن وصف ما حدث إلا بأنه هجوم إرهابي"، مضيفة أن الهجوم يمثل واحدا من أحلك أيام نيوزيلندا.

وأضافت "ربما كان كثيرون ممن تأثروا بهذا الهجوم مهاجرين لنيوزيلندا. بل ربما كانوا لاجئين هنا. اختاروا أن تكون نيوزيلندا موطنهم وهي موطنهم بالفعل".

وأظهرت دراسة نشرتها جامعة فيكتوريا في ولنغتون عام 2011 أن النظرة للمهاجرين القادمين من دول تسكنها أغلبية مسلمة أقل إيجابية من النظرة للمهاجرين الوافدين من بريطانيا ومناطق أخرى.

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