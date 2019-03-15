ترامب يرد على رفض التمويل الطارىء للجدار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)



رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس على رفض الكونغرس إجراءات التمويل العاجل للجدار على الحدود مع المكسيك، وذلك عبر تغريدة على حسابه بموقع تويتر مكتفياً بكلمة "فيتو".

وكان ترامب قد أعلن مسبقا أنه سيستخدم الفيتو الأول خلال رئاسته إذا وافقت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ على القرار الذي يتحدى مبادرته

وأيد 59 عضوا في مجلس الشيوخ قرارا ديموقراطيا سبق ان اقره مجلس النواب يعلن ان "حال الطوارىء الوطنية التي اعلنها الرئيس في 15 شباط/فبراير 2019 تعتبر لاغية".

ويمارس ترامب منذ ايام ضغوطا على اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لتفادي هذا الفشل.

وكان غرد صباحا على تويتر ان "الحدود الجنوبية هي كابوس انساني وعلى صعيد الامن القومي".

وصرح للصحافيين قبيل تصويت مجلس الشيوخ ان "الخبراء القانونيين يقولون ان هذا الامر دستوري تماما



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