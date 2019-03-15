بيونغيانغ تعتزم وقف المفاوضات مع واشنطن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أفادت مساعدة وزير خارجية كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ قد تعلق محادثاتها مع واشنطن حول مسألة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، بعد فشل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.



ومن المقرر أن يعلن قريبا الزعيم كيم جونغ أون موقفه رسميا، فيما يتعلق بالمحادثات مع الولايات المتحدة. ويأتي هذا بعدما صرح الموفد الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، ستيفن بيغون أن الولايات المتحدة ترفض مقترح بيونغيانغ، الذي ينص على "التخلي التدريجي" عن ترسانتها النووية.

وشدد بيغون أن واشنطن تريد نزعا كاملا للسلاح النووي مقابل رفع العقوبات الأمريكية عن كوريا الشمالية، الأمر الذي ترفضه الأخيرة، حتى الآن. ويبرز هذا الاختلاف في المواقف مسألة التباين بين واشنطن وبيونغيانغ، الذي أدى إلى فشل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي في فيتنام، خلال فبراير الماضي.

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