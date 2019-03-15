الهجوم الدموي على مسجدي نيوزيلندا.. بعيون شهود عيان!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (ndtv)

شهدت نيوزيلندا مجزرةً مروّعة استهدفت مسجدين في مدينة كرايست تشيرس، حيث أقدم مسلح يدعى برنتون تارانت على فتح النار على المصلين خلال صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل حوالى 49 شخصاً، وفقاً لما أعلنته وزيرة الخارجية النيوزيلندية جاسيندا آرديرن.

وقال مفورض الشرطة مايك بوش إنّ القتلى سقطوا "في موقعين: الأول في مسجد بشارع دينز وفي مسجد آخر بشارع لينوود، لكنّ المحققين لم يكونوا متأكّدين من عدد مُطلقي النار". ودعا بوش "جميع الناس تجنب التوجه إلى المساجد في كلّ أنحاء نيوزيلندا، طالباً من المواطنين الإبلاغ عن "أيّ تصرّف مشبوه".

وحتى الآن، بلغ عدد المعتقلين 4 أشخاص بينهم امرأة بحسب الشرطة، التي أعلنت أيضاً عن عثورها على عدد من العبوات الناسفة.

هجوم دموي في نيوزيلندا.. إطلاق نار على مصلين في مسجدين

ماذا قال شهود العيان؟

تفاصيل الحادث الإرهابي هذا يرويها شهود عيان لوسائل الإعلام، حيث كشفوا أنّ "رجلاً يرتدي ملابس عسكرية مموهة ويحمل بندقية أوتوماتيكية، دخل إلى مسجد النور وبدأ بإطلاق النار على المصلين بشكلٍ عشوائي".

أمّا شاهد عيان آخر، فقال لإذاعة "one news" أنّه "رأى 3 أشخاص يرقدون على الأرض وهم ينزفون خارج المبنى". أمّا إذاعة نيوزيلندا، فنقلت عن شاهد عيان داخل المسجد قوله أنه "سمع طلقات نارية، ورأى 4 أشخاص على الأرض والدماء تغمر المكان".

إلى ذلك، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن شاهد عيان، يدعى لين بنها، قوله أنه "رأى رجلاً يرتدي ملابس سوداء يدخل المسجد ثم سمع العشرات من الطلقات، تبع ذلك فرار أشخاص من المسجد في حالة رعب".

ولفت بنها الذي يعيش بجوار المسجد، إلى أنّ "المسلح بعد هجومه لاذ بالفرار، وأسقط ما يبدو أنه سلاح نصف آلي أمام منزله وهرب. إنه أبيض البشرة وكان يرتدي خوذة ونوعاً من المعدات على رأسه ما أعطاه مظهراً عسكرياً".

وأوضح بنها أنّ "ذهب مباشرة إلى المسجد لمساعدة الناس هناك"، وقال: "رأيت قتلى في كل مكان. كان هناك 3 عند المدخل وعند الباب المؤدي إلى المسجد وأشخاص داخل المسجد. إنه أمر لا يصدق. أنا لا أفهم كيف يمكن لأي شخص أن يفعل هذا لهؤلاء الناس، لأي شخص. إنه أمر عبثي".

وأضاف: "لقد عشت بجوار هذا المسجد منذ حوالي 5 سنوات والناس رائعون، إنهم ودودون للغاية... أنا فقط لا أفهم ذلك".

لاعبون ينجون من الإعتداء

من جهته، أكد رئيس الوزراء النيوزيلندي جاسيندا أريديرن أنه "لا يوجد مكان في نيوزيلندا لمثل هذه الأعمال العنفية الشديدة". بدورها، صرّحت إيمي آدمز، عضو البرلمان من كرايست تشيرش: "لقد شعرنا بالرعب لسماع إطلاق النار في مسجد كرايست تشيرش. لا يوجد أي مبرر لهذا النوع من الكراهية".

إلى ذلك، فقد نجا لاعبو فريق الكريكيت البنغلادشي من الهجوم المسلح الذي استهدف المسجدين. وبحسب موقع "ndtv"، فقد وصل اللاعبون بعد فترة وجيزة من الهجوم المسلح. ووفقاً لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإنّ "جميع أعضاء الفريق عادوا بأمانٍ إلى الفندق بعد الحادث".

مصدر الصور: afp - nytimes

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