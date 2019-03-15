الملكة إليزابيث تعلّق على هجوم نيوزيلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، إنها شعرت "بحزن عميق بسبب الأحداث المروعة في مدينة كرايست شيرش النيوزيلندية".



وقتل مسلح واحد على الأقل 49 شخصاً وأصاب أكثر من 20 آخرين بجروح خطيرة في مسجدين بمدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة.



وبث الإرهابي، منفذ الهجوم، لقطات حية للهجوم على الإنترنت من مسجد في مدينة كرايست شيرش على غرار عمليات القتل في ألعاب الفيديو بعد أن نشر بياناً يندد فيه بالمهاجرين.

ورفعت نيوزلندا درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى، بينما ألقت الشرطة القبض على أربعة، بينهم امرأة، لهم آراء متطرفة لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة.

من جهتها، قالت رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن إن المذبحة التي وقعت في كرايستشيرش تمثل "عملاً غير عادي وغير مسبوق من أعمال العنف" وأقرت بأن العديد من المتضررين قد يكونون مهاجرين ولاجئين. بالإضافة إلى القتلى، قالت إن أكثر من 20 شخصاً أصيبوا بجروح خطيرة.

وأكدت أرديرن أنه "من الواضح أن هذا لا يمكن وصفه الآن إلا بأنه هجوم إرهابي".

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