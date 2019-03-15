الأبرز ليوم الجمعة 15/03/2019

صدمة في بلد الأمان عقب الهجوم الإرهابي

فجرت واقعة إطلاق نار على مصلين بمسجدين في نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة حالة من الصدمة بين سكان البلاد المعروفة بالأمان الذي يندر فيه العنف باستخدام الأسلحة النارية.

وصور أحد المنفذين لقطات فيديو انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرها في بث مباشر أثناء الهجوم.

ويظهر المسلح في الفيديو وهو يقود سيارته إلى أحد المسجدين ويدخله ويطلق النار عشوائيا على المصلين.



شاهد الفيديو

إدانة دولية واسعة لهجوم المسجدين في نيوزيلندا

ندد مسؤولون دوليون بالهجوم الدامي الذي استهدف مصلين في مسجديّن في مدينة كرايس تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة وأسفر عن قتل وإصابة العشرات بجروح ، وأعلنت دول عدة تعزيز الإجراءات الأمنية حول دُور العبادة

هذا وتوالت ردود الفعل الرسمية العربية والإسلامية والدولية المنددة بالهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحٌ أسترالي متطرف في مدينة كريس تشيرش في نيوزيلندا، مستهدفاً مسجديّن في موعد صلاة يوم الجمعة، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى .



شاهد الفيديو

عشرات الآلاف يشاركون في مظاهرات الجزائر

تجمع عشرات الآلاف من المحتجين الجزائريين وسط العاصمة اليوم، في أكبر احتجاجات منذ الشهر الماضي رفضاً للقرارات الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

قرارت بوتفليقة الأخيرة، شملت تأجيل موعدِ الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ال 18 من شهر نيسان أبريل المقبل، الأمر الذي قوبل برفض س شعبي وحزبي.

وكان رئيس الحكومة المكلف، نور الدين بدوي، قد دعا، خلال مؤتمر صحافي الخميس، إلى إقامة دولة قانون جديدة.



شاهد الفيديو