إغلاق المساجد وطوارئ بعد هجوم نيوزيلندا الإرهابي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات)

وأغلقت شرطة نيوزيلندا، كل المساجد في المدينة كما وضعت حراسة مشددة حول كل المدارس،



وطالبت المواطنين في المدينة بالابتعاد عن الشوارع والبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، وفق بي بي سي.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، إن التفاصيل بشأن الهجومين لا تزال غير واضحة، ولكنها اعتبرت الحادث "أسوأ يوم شهدته نيوزيلندا".



وأخلت الشرطة ساحة الكاتدرائية في المدينة حيث كان الآلاف من الأطفال يشاركون في مسيرة تطالب بالتحرك ضد التغير المناخي.

وقال مفوض الشرطة "الموقف في كرياست تشيرش خطر وفي تطور مع وجود مسلح في المنطقة". وأضاف "الشرطة تتعامل مع الموقف بكل قدراتها ولكن الخطر يظل كبيرا".

وقال شهود عيان في مسجد النور، ويقع وسط مدينة كرايست تشيرش قبالة متنزه "هاجلي بارك"، إنهم شاهدوا جرحى ينزفون على الأرض أمام المسجد.

ويعتقد أن المهاجم استهدف أولا مصلى الرجال قبل أن يتوجه إلى مصلى السيدات في المسجد.

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