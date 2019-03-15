أمريكا تدرس إجراءات ضد منتهكي حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)
ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بحق المسلمين في إقليم شينجيانغ الصيني ووصفتها بأنها ”عار كبير على الإنسانية“.
وقال المتحدث روبرت بالادينو للصحفيين بإلإلتزام نحو محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات واتخاذ إجراءات مناسبة لذلك.
وأضاف بإستمرار مطالبة الصين بإنهاء هذه السياسات وإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين تعسفيا.
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