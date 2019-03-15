أمريكا تدرس إجراءات ضد منتهكي حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ

... أمريكا تبحث قمع أقلية الإيغور المسلمة في الصين قالت مسؤولة أمريكية كبيرة إن الولايات المتحدة تبحث بتمعن في حملة القمع الصينية ضد أقلية مسلمة في إقليم شينجيانغ

... واشنطن تتهم الصين بانتهاكات بحق الأيغور قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة إن مسلمي الأيغور في الصين "يعانون من التلقين السياسي الصارم وغيره من الانتهاكات المروعة" في معسكرات إعادة التثقيف.

... العبادي يعفي قائد عمليات الفلوجة من منصبه بعد 14 يوما على بدء معركة الفلوجة، قالت مصادر عسكرية بجهاز مكافحة الإرهاب، إن القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي

... ماذا قالت "بوينغ" عن التحقيقات بفاجعة الطائرة الأثيوبية؟ خرجت الخطوط الإثيوبية في تغريدة لها عبر "تويتر" متحدثة عن الحادثة، كاشفة أنّ "أسباب حادث سقوط طائرة البوينغ 737 أمس لم تعرف حتى الآن

... اعتراف كوري شمالي بفشل قمة كيم وترامب اعترف الإعلام الرسمي لكوريا الشمالية للمرة الأولى بفشل القمة التي جمعت بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي،