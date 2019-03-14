6 قتلى و5 جرحى في انفجار بأنابيب للغاز في إيران

أخبار الآن | طهران - إيران - (وكالات)

قُتل 6 أشخاص وجُرح 5 آخرون، جراء انفجار بخط أنابيب للغاز على الطريق السريع بين مدينة الأحواز ومدينه معشور جنوب غربي إيران، وفق ما ذكرته وكالة "إيسنا".



من جهتها، ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن قائد الإطفاء في مدينة الأحواز، علي طورابور، قوله إن العدد الدقيق للمصابين لا يزال مجهولاً حتى الآن.

ونقلت مواقع محلية عن مسؤولين أن الانفجار جاء نتيجة اهتراء الأنبوب، ما أدى إلى تسرب الغاز.

وأسفر الحادث عن حرق سيارات عدة كانت تمر قرب موقع الحادث، إضافة إلى اشتغال النيران في باص ركاب كان متجهاً إلى مدينة كرمان.

وتفتقر إيران لتدابير السلامة، ومعرضة لخطر كبير في مثل هذه الحوادث بسبب بنيتها التحتية المتداعية.

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