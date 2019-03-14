ماكرون: لايمكن التفاوض من جديد على اتفاق بريكست

أخبار الآن| نيروبي - كينيا - (د ب ا)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنه لا يمكن إعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون مساء الأربعاء، خلال زيارة للعاصمة الكينية نيروبي: "لا يمكن إعادة التفاوض على اتفاق الخروج".

وأضاف أنه إذا كانت لدى لندن رغبة في الحصول على وقت إضافي، فلا يُمكن استغلال هذا الوقت للتفاوض من جديد على الاتفاق، والحل للتغلب على الطريق المسدود في الوقت الراهن، موجود في لندن.

وتأتي تصريحات ماكرون، قبل تصويت البرلمان البريطاني مساء اليوم على إمكانية خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق.

كانت الحكومة الفرنسية أعربت في وقت سابق عن شعورها بخيبة أمل من رفض البرلمان الانجليزي اتفاق الخروج أمس الثلاثاء، للمرة الثانية.

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