قتلى جراء هجوم على مدرسة قرب ساو باولو

أخبار الآن | ساو باولو - البرازيل - (أ ف ب)

قتل ثمانية أشخاص وجرح عشرة أخرون، في هجوم على مدرسة في بلدة سوزانو القريبة من مدينة ساو باولو البرازيلية (جنوب شرق)، وفقاً للشرطة .

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن المهاجمين توجها إلى مختبر اختبَأ فيه الطلبة وانتحرا في الممر ، بعد إطلاقهم الرصاص على الطلاب في الباحة خلال الفـُسحة المدرسية.

وأشار حاكم ساو باولو جواو دوريا الى إنه لم يتضح بعد إن كان المهاجمان اللذان لم يعرف عمرهما طالبين سابقين. وقال دوريا "إنه المشهد الأكثر مرارة الذي رأيته في حياتي".

وقال الكولونيل مارسيل ساليس من الشرطة العسكرية للصحافيين إن المهاجمين أطلقا النار على صاحب محطة لغسل السيارات، وأصابوه بجروح، قبل دخول المدرسة، واستخدما "مسدساً وسلاحاً يشبه القوس وسهاماً".



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