عودة الحياة لفنزويلا عقب انقطاع الكهرباء

أخبار الآن | كراكاس - فنزويلا (أ ف ب)

استأنفت فنزويلا العمل في مختلف القطاعات، بعد إصابة البلاد بشلل جراء انقطاع الكهرباء لمدة أسبوع.



وبحسب تحليلات اقتصادية، بلغت كلفة انقطاع الكهرباء 875 مليون دولار.

وكانت الحكومة قد علّقت كلّ أنشطة الإدارة العامّة والمدارس في أعقاب انقطاع التيّار الكهربائي يوم السابع من هذا الشهر ، كما كانت كلّ المتاجر والخدمات مغلقة بسبب انقطاع الكهرباء.

وكانت الحكومة علّقت كلّ أنشطة الإدارة العامّة والمدارس في أعقاب انقطاع التيّار الكهربائي يوم الخميس 7 آذار/مارس، كما كانت كلّ المتاجر والخدمات مغلقة بسبب انقطاع الكهرباء.

وأعلنت نقابة لتجار البيع بالتجزئة ان أكثر من 500 متجر تعرضت للنهب في مدينة ماراكايبو خلال انقطاع الكهرباء.

ودعت نقابة "كونسيكوميرسيو" قوات الأمن لاستعادة النظام في ماراكايبو ومحيطها.

وأسفت في بيان "لإفلات مثيري الشغب من العقاب واستغلالهم أزمة الكهرباء... والمنشآت المدمرة" في الوسط التجاري لماراكايبو وفي "500 منشأة أخرى".

وعاد التيار تدريجياً منذ مساء الإثنين في كراكاس وفي معظم ولايات البلاد وفقاً للحكومة، باستثناء الولايات الغربيّة، وبخاصّة في منطقة ماراكايبو النفطيّة على الساحل.

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