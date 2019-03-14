عاصفة عنيفة تجتاح أمريكا تسببت بإغلاق طُرق وانقطاع الكهرباء

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

اجتاحت عاصفة عنيفة ولايات عدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسببت الثلوج والفيضانات في إغلاق طُرق وانقطاع التيار الكهربائي ما استدعى القيام بعمليات إجلاء.

بالتزامن مع ذلك تم إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الرحلات الجوية، إضافة إلى إغلاق المدراس والمبان الحكومية في العديد من المواقع.

كما تم إلغاء أكثر من 1400 رحلة في مطار دنفر في كولورادو الذي أُغلقت مدارجه. وحرم مئات آلاف الأشخاص من الكهرباء بسبب تساقط الثلوج والرياح العاتية وفقا لصحيفة دنفر بوست.

وأعلن بيت ريكيتس حاكم ولاية نبراسكا المجاورة إنّ هذه الأحوال الجوّية التي يُتوقّع أن تستمرّ بضعة أيّام قد تكون حدثًا عنيفًا للغاية، مشيراً إلى حدوث فيضانات وعمليّات إجلاء في مواقع كثيرة.



وتزامن ذلك مع إغلاق مدارس وشركات ومبان حكومية في وايومنغ، وفقًا لصحيفة وايومنغ تريبيون إيغل.



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