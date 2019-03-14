سقوط الطائرة الثانية من بوينغ 737 ماكس يثير التساؤلات!

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لقد أدى تحطم الرحلة رقم 302 من الخطوط الجوية الإثيوبية، يوم الأحد، بعد دقائق قليلة من إقلاعها من أديس أبابا، إلى مقتل 157 شخصًا كانوا على متنها. وتُعد هذه الحادثة ثاني مأساة في خمسة أشهر، بعد حادث تحطم الطائرة في إندونيسيا في شهر أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل جميع ركاب وطاقم الطيران البالغ عددهم 189 شخصًا.

يثير التاريخ القصير لطراز 737 ماكس مسألة ما إذا كانت شركة بوينغ قد ارتكبت أخطاء في سعيها لتحقيق الكفاءة. لذا سيكون أمام إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) وغيرها من الهيئات التنظيمية أسئلة للإجابة على إشرافهم على الطريقة التي تم بها إبلاغ الطيارين بالتغييرات في الطائرة.

من المستحيل القول بشكل قاطع ما إذا كانت الطائرتان تحطمتا لنفس الأسباب. ففقًا لتقرير أولي صادر عن وكالة التحقيق في السلامة الجوية الإندونيسية ، تحطمت شركة Lion Air 610 لأن مستشعرًا خاطئًا أبلغ عن خطأ أن الطائرة كانت في حالة توقف. أثار التقرير الخاطئ للموقف نظامًا آليًا حاول توجيه مقدمة الطائرة إلى أسفل بحيث يمكن أن تكتسب سرعة كافية للطيران بأمان. قاتل الطيارون النظام الآلي ، في محاولة لسحب المقدمة احتياطيًا.

يحتوي الطراز 737 Max على محركات أكبر من طراز 737 الأصلي ، مما يجعله أكثر كفاءة في استهلاك الوقود بنسبة 14٪ مقارنة بالجيل السابق. كما أوضح المنشور التجاري Air Current، فإن موقع وشكل المحركات الجديدة قد غيَّر من طريقة تعامل الطائرة، مما يعطي المقدمة ميلًا نحو الأعلى في بعض المواقف، مما قد يؤدي إلى توقف الطائرة. فقد تم تصميم "نظام زيادة خصائص المناورة" الجديد لمواجهة هذا ذلك.

هل هذه المحركات الأكثر كفاءة - والتغييرات التي اقتضتها أنظمة التشغيل الآلي للطائرة - تعرض سلامة الطائرة للخطر؟ كما كتب عالم الاجتماع تشارلز بيرو في كتابه الكلاسيكي "الحوادث المعتادة 1984" ، فإن تقنيات السلامة الجوية الجديدة لا تجعل الطائرات أكثر أمانًا دائمًا، حتى لو كانت تعمل بنفس القدر الذي يُفترض أن تعمل به. بدلاً من تحسين السلامة، يمكن للابتكارات أن تسمح لشركات الطيران "بالتعرض مخاطر أكبر بحثًا عن زيادة الأداء".

وفي الاطار عينه، صرح مسؤول رفيع المستوى في شركة Boeing لصحيفة وول ستريت جورنال بأن "الشركة قررت عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل لأطقم قمرة القيادة بسبب المخاوف من إغراق الطيارين المتوسطين بمعلومات كثيرة جدًا - وبيانات تقنية أكثر بكثير - عما يحتاجون إليه أو يمكن أن يفهموه".

ولكن ما الفائدة من نظام السلامة الذي يصعب على الطيارين المحترفين المدربين تدريباً عالياً فهمه؟ لقد كتب بيرو كذلك أن "كل جهاز أوتوماتيكي جديد قد يحل بعض المشاكل الا أنه قد يؤدي الى إدخال مشاكل جديدة أكثر دقة". وأشارى الى أن "جعل النظام معقدًا للغاية ، يصبح من المحتم أن يفقد المنظمون المسار الذي تم إخبار الطيارين به ، وأن بعض الطيارين سيشعرون بالارتباك بشأن الإجراءات التي يجب اتباعها". ولفت الى "أنه ليس من المنطقي إلقاء اللوم على الطيارين في مثل هذه الحالات". وأضاف إن الخطأ التجريبي "مناسب للجميع". لكن تعقيد النظام هو المسؤول حقاً.

تسبب تحطم الطائرة والأخبار التي تفيد بعدم حصول بعض الطيارين على جميع المعلومات التي يحتاجون إليها حول الأنظمة الجديدة على متن الطائرة - في ضجة عارمة بين أولئك الذين يطيرون 737 ماكس. كما ذكرت صحيفة سياتل تايمز، تساءل أحد طياري الخطوط الجوية الأمريكية: "لقد كنت أطير في طائرة MAX-8 عدة مرات في الشهر لمدة عام تقريبًا ، وأنا جالس هنا أفكر ، ماذا الذي لا أعرفه؟ عن هذا الشيء؟ "

تمكن المحققون من استعادة مسجلات الصوت والبيانات الإثيوبية 302 - أو ما يسمى الصناديق السوداء - بعد ظهر الاثنين. وهذا سوف يساعدهم على تحديد سبب الحادث. في أعقاب الحادث السابق في إندونيسيا، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) توجيهًا يتضمن إجراءات جديدة لفك الارتباط بين الأنظمة الآلية للطائرة، إذا كان لدى الطيارين سبب للاعتقاد بأن قراءات أجهزة الاستشعار الخاطئة تسبب في قيام الطيار الآلي بفرض مقدمة الطائرة.

ويوم الإثنين، وبعد حادث التحطم في إثيوبيا، أصدرت شركة بوينغ بيانًا تضمن سلامة 737 ماكس. ولكن هذا البيان نفسه أعلن أيضًا عن تحديث برنامج من شأنه أن يجعل برنامج التحكم في الطيران أكثر قدرة على التعامل مع مدخلات المستشعر الخاطئ.

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