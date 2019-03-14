داعش كذبة كبيرة.. عروس داعش بريطانية تكشف الحقيقة بعد هروبها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (news.sky)

بعد أن عاشت تجربة أن تكون " عروس مقاتل من داعش " وهروبها من الدولة المزعومة، تشعر البريطانية تانيا جويا أنها تفهم ما حدث مع شميمة بيغوم، وتطلب من البريطانيين أن يغفروا لها، ويعيدوا تثقيفها.

تانيا جويا كانت متزوجة من أمريكي اعتنق الإسلام وأصبحت واحدة من المقاتلات البارزات في تنظيم داعش قبل أن تشعر بخيبة أمل من التنظيم وتهرب من سوريا قبل ست سنوات ، وهي حامل ومعها ثلاثة أطفال.

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ترعرعت الفتاة البالغة من العمر 35 عامًا والتي تعيش الآن في تكساس مع زوجها الثاني في هارو ، شمال غرب لندن ، حيث نشأت كمسلمة.

وتقول جويا إن وضعها يشبه إلى حد بعيد وضع شميمة بيغوم البالغة من العمر 19 عامًا ، والتي ترغب في العودة إلى المملكة المتحدة بعد أربع سنوات من فرارها إلى سوريا حيث تزوجت من مقاتل داعش في هولندا وأنجبت مؤخراً طفلها الثالث الذي تقول الأخبار اليوم أنه توفي.

وقالت جويا ، التي تساعد الآن زوجات الماقتلين الـسابقين في تنظيم داعش ، "أشعر أنني ربما كنت سأرتكب نفس الخطأ كما فعلت بيغوم إذا كنت في الـ 15 من عمري وفي وضعها."

وتتابع ، بعض البيوت المتشددة لا تعلم الدين بالصورة الصحيحة، وهو الأمر الذي يخلق متطرفين غير فاهمين لأصول دينهم "

وترى جويا التي تصف داعش بـ"كذبة كبيرة"، أن عمر شميمة الصغير عرضها لتكون أداة سهلة للانقياد، خلف الجماعات المتطرفة.

تزوجت السيدة جويا من كريستيان جون جورجيلاس ، الأرثوذكسي السابق المقيم في تكساس ، والمعروف باسم يحيى البحراني ، بعد لقائه على موقع زواج مسلم في عام 2003.

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تقول إنه كان ذكيًا ، ملهمًا وجعلها تصدق أكاذيب داعش، و من الولايات المتحدة ، ذهبا إلى مصر حيث أصبح زوجها شخصية بارزة في دوائر داعش، ثم أجبرها على الذهاب إلى سوريا لكنها لم تصمد في سوريا وهربت بعد أسبوع واحد فقط.

على عكس السيدة جويا ، انضمت شيماء بيغوم طواعيةً إلى داعش في سوريا ، لكن الإسلاميين الذين تم إصلاحهم قالوا إنها تستطيع أن تفهم كيف وصلت تلميذة بيثنال غرين السابقة إلى هذه النقطة.

وتطالب اليوم جويا، بأن تسمح البلدان باستقبال شميمة ليعاد اصلاحها، وتعليمها، لتعود للطريق الصائب، بعد أن يتم تصحيح أفكارها .

وتقول تانيا، إن العيش تحت حكم التنظيم يسلب النساء حرية التفكير، فتصبح النساء "الزوجات المطيعات" اللاتي لا رأي لهن فيما تفعلنه، وليس للمرأة قرار في مستقبلها.

وهي تفهم كيف يمكن لشميمة بالنظر لعمرها الصغير أن تشعر بالعجز عن الهرب من أول يوم، حيث أنها كانت محاطة بأصحاب الأفكار الراديكالية المتطرفة الذين لا يسمحون لها بأن تقرأ وتفهم أكثر كيف تسير الحياة .

مصدر الصور : The Times

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