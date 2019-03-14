ترامب يهدد بعواقب اقتصادية على أوروبا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بعواقب اقتصادية "خطيرة" إذا لم يقبل الاتحاد التفاوض على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.



تأتي هذه التصريحات بعدما عارض أعضاء البرلمان الأوروبي توصية تقترح بدء محادثات تجارية للتوصل إلى اتفاق محدود بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية.



ورفض المقترح الذي حدد خطوطًا حمراء معينة للبرلمان الأوروبي بشأن بدء مثل هذه المحادثات، بأغلبية 223 صوتاً مقابل 198 صوتاً وامتناع 37 عن التصويت.

وقال ترامب "إذا لم يجروا محادثات معنا، سنتخذ تدابير ستكون خطيرة من الناحية الاقتصادية. وسنفرض رسوماً جمركية على العديد من المنتجات التي تدخل" الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الاتحاد الأوروبي يعاملنا بشكل غير عادل للغاية".

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