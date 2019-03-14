بوينغ تؤيد تعليق تشغيل طائراتها من طراز 737 ماكس

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د ب ا)

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينغ" تأييدها لقرار الحظر المؤقت لطيران طائرتها من طراز "بوينغ 737 ماكس8"، رغم تأكيد ثقتها في طائراتها من هذا الطراز.

ويأتي ذلك بعد تحطم طائرة من الطراز نفسه، تابعة للخطوط الجوية الاثيوبية يوم الأحد الماضي.

وقال دينس مولينبورغ الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية: "نؤيد هذه الخطوة الاستباقية الناجمة عن قدر كبير من الحذر" من جانب الجهات المعنية بالسلامة الجوية.

وجاء ذلك بعد قرار إدارة السلامة الجوية الأمريكية، الأربعاء، وقف طيران جميع طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" في الولايات المتحدة، استناداً إلى "دليل جديد" وتوفر بيانات جيدة من الأقمار الصناعية.

وأضافت الإدارة في بيان أنها اتخذت "هذا القرار نتيجة جمع بيانات والوصول إلى دليل جديد، حُصل عليه من موقع الحادث وحُلل الاربعاء".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن حظر طيران الطائرات من هذا الطراز في بلاده، مشيراً إلى تطبيق الأمر بأثر فوري.

وتابع الرئيس الأمريكي أن سلامة الركاب هي الأولوية الأساسية، وأن قرار وقف الطيران سيظل سارياً حتى صدور تعليمات جديدة.

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