الأبرز ليوم الثلاثاء 2019/3/14

لماذا يقتل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أعضاءه؟

تحاول التنظيمات المتطرفة مثل فروع القاعدة المختلفة بيع الأفكار الكبيرة، لكن في الواقع سرعان ما يتحول أعضاؤها إلى عبيد لقادتها فحسب. القاعدة في شبه الجزيرة العربية ليست استثناء.

من وضع سيء إلى أسوأ تحت قيادة قاسم الريمي الطائشة وغير الكفؤة، تقوم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الآن بتصفية أعضائها. لماذا يحدث هذا؟ وما تأثيره على مستقبل القاعدة في جزيرة العرب؟ إليكم تحليلنا

رسالة تكشف عن دور التركمان داخل داعش

رسالة وجهها زكريا القرداشي إلى الحاج عبدالله نائب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي تكشف أن للتركمان دورا أساسيا داخل تنظيم داعش

الأيغور مهددون خارج الصين... تعرف إلى قصة دلمورت

في سياق متابعة قصص ملاحقة السلطات الصينية للإيغورين في الخارج، إلتقت "أخبار الآن" ، دلمورت عبد العزيز في هولندا، وشرح قصته بالتفصيل وكيف بدأت ملاحقته منذ ان كان يتابع دراسة الدكتوراه في إحدى الدول الإسلامية، ما اضطره للفرار الى مخيم للاجئين في هولندا.