إثيوبيا تلجأ إلى باريس لحل لغز الطائرة

أخبار الآن | باريس - فرنسا (أ ف ب)

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية،أن وفدا إثيوبيا يقوده مكتب التحقيق في الحوادث نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة من أديس أبابا إلى باريس للفحص.

ويأتي هذا التطور بعد أن رفض المكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطائرات , تحليل الصندوق الأسود الخاص بالطائرة لاحتوائه على برمجيات جديدة.

وكانت طائرة شركة الخطوط الإثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" قد تحطمت يوم الأحد بعيد إقلاعها من العاصمة إديس أبابا، مما أدى إلى مقتل الركاب الـ157 الذين كانوا على متنها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أصدر أمس الأربعاء قرارا طارئا بمنع كل طائرات بوينغ 737 ماكس 8، و737 ماكس 9 من التحليق.

وقبل ذلك انضمت دول عربية وأجنبية جديدة إلى قرار إيقاف تشغيل الطائرة "بوينغ ماكس 737 " لدى شركات الطيران المسجلة لديها.

وكانت سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا والنمسا وأيرلندا وبريطانيا قررت منع تحليق هذا النوع من الطائرات في أجوائها ومطاراتها.

كما أعلنت الإمارات والكويت وإثيوبيا وسنغافورة والصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية ومنغوليا وأستراليا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والمغرب والهند، في أوقات سابقة، تعليق استخدام هذا الطراز من الطائرات.

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