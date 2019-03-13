مقتل 33 شخصا من بوكو حرام في تشاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 33 عنصرا من جماعة بوكو حرام النيجرية خلال "عملية تمشيط واسعة" في منطقة بحيرة تشاد جنوب شرق البلاد، كما ذكرت وزارة الدفاع النيجيرية

واوضح البيان الذي تُلي في تلفزيون الدولة ان التحركات الهجومية التي جرت خلال هذا الشهر قد أتاحت إلحاق خسائر فادحة بالعدو ، والحصيلة لم تُسجل خسائر لا في الأرواح البشرية ولا في المعدات

واضاف البيان ان "آلية مدرعة" للمتمردين النيجيريين قد "دُمرت"، موضحا ان آليتين ودراجتين ومدفع هاون 120 ملم، وعشر رشاشات إيه-كاي 47، وقذيفتي 60 ملم و3736 رصاصة من كل الأعيرة، قد استُعيدت من "الإرهابيين".

وجاء في البيان ان هذا الهجوم بدأ "منذ السبت في 9 اذار/مارس 2019"، اي غداة هجوم عنيف لبوكو حرام قتل خلاله سبعة من عناصر الدرك قرب منطقة ديفا النيجرية، المجاورة لمعقل بوكو حرام شمال شرق نيجيريا.

وفي 16 شباط/فبراير، قتل سبعة جنود نيجيريين خلال هجوم لبوكو حرام على مواقعهم في قرية شتيما وانغو القريبة جدا من الحدود النيجرية.

وفي اواخر 2018، شن جيش النيجر هجوما بريا وجويا واسعا، تسبب بمقتل "اكثر من 200 ارهابي" في حوض بحيرة تشاد على مقربة من النيجر ونيجيريا وتشاد، وفقا لوزارة الدفاع.





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