محكمة تسجن "رجل دين" 6 سنوات لاعتدائه على صبية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قضت محكمة أسترالية، اليوم الأربعاء، بالسجن 6 سنوات على الكاردينال جورج بيل (77 عاماً)، لإدانته بـ اعتداء جنسي في كاتدرائية ملبورن التي كان رئيس أساقفتها.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإنّ "بيل متهمٌ بقضية الإعتداء جنسياً على صبية من الجوقة في كنيسة القديس باتريك في ملبورن خلال تسعينيات القرن الماضي".

وخلال جلسة النطق بالحكم الذي استغرقت أكثر من ساعة، قال بيتر كيد، قاضي محكمة فيكتوريا لبيل: "من وجهة نظري، فإنّ تصرفاتك كانت تحكمها غطرسة شديدة“.

ويعتبر الكاردينال المتهم أرفع رجل دين كاثوليكي تتم إدانته بجرائم جنسية ضد أطفال.

مصدر الصورة: abc.net

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