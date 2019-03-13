رغم طلبه الرأفة.. سجن المدير السابق لحملة ترامب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أصدرت قاضية اتحادية أمريكية، اليوم الأربعاء، حكمًا بسجن بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، 73 شهرًا عن تهمتين بالتآمر، جرى توجيههما نتيجة التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في دور روسيا بانتخابات عام 2016 الرئاسية.

واعتذر مانافورت عن أفعاله وطلب الرأفة خلال جلسة الحكم.

وقالت القاضية إيمي بيرمان جاكسون: إن 30 شهرًا من المدة ستتزامن مع عقوبة صدرت بحق مانافورت، الأسبوع الماضي، في قضية منفصلة.

وفي الأسبوع الماضي، أمر قاضٍ اتحادي في فرجينيا بسجن المستشار السياسي الجمهوري 47 شهرًا، في حكم مخفف على نحو غير متوقع، بتهمة الاحتيال الضريبي والمصرفي في قضية منفصلة أحالها مولر للمحكمة.



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