دول عربية واوروبية توقف تشغيل طائرات بوينغ

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت هيئة الطيران الإماراتية حظر تشغيل طائرات بوينغ «737 ماكس» كإجراء احترازي على خلفية حادث الطائرة الإثيوبية التي تحطمت الأحد الماضي اثناء رحلتها الى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا وطاقم مؤلف من ثمانية أفراد.

كما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الثلاثاء، تعليق تشغيل وعبور الطائرات من طراز بوينغ "737 ماكس 8" حتى إشعار آخر، وسبقت الامارات والكويت سلطنة عمان التي اعلنت ايضا وقف تشغيل الطائرة بوينغ 737 ماكس على الرحلات المتجهة إلى مطارات السلطنة أو منها.

وكانت عدة دول غربية على راسها بريطانيا والمانيا وفرنسا وايرلندا واستراليا وسنغافورة وماليزا وغيرها من الدول قد أغلقت مجالها الجوي أمام "بيونغ 737 ماكس" على خلفية حادث الطائرة الإثيوبية.

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