ترامب يمنع تحليق جميع طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و9

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا طارئا بمنع كل طائرات بوينغ 737 ماكس 8، و737 ماكس 9 من التحليق، بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية من هذا الطراز أودى بحياة 157 شخصا.

ويأتي القرار الأميركي بعدما أعلنت دول عدة منع تحليق الطراز 737 ماكس 8، الذي تعرض لحادثتين مأساويتين في آخر 6 أشهر، آخرهما سقوط الطائرة الإثيوبية.

وانضمت دول عربية وأجنبية جديدة إلى قرار إيقاف تشغيل الطائرة "بوينغ ماكس 737 " لدى شركات الطيران المسجلة لديها، حيث قررت سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا والنمسا وأيرلندا وبريطانيا منع تحليق هذا النوع من الطائرات في أجوائها.



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