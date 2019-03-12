مجموعة دول توقف رحلات طائرات Boeing

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت عدة سلطات طيران بإيقاف جميع طائرات Boeing 737 MAX ، بعد تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من نفس الطراز بعد فترة وجيزة من إقلاعها ، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها

و تصدرت سلطنة عُمان وبريطانيا أحدث دولتين ضمن قائمة الدول التي مانعت "بوينغ 737 ماكس" ، كما أعلنت سنغافورة، أنها ستمنع استخدام هذه الطائرات في مجالها الجوي.

و قررت هيئة الطيران المدني الأسترالية تعليق طائرة بوينج 737 MAX من أو إلى أستراليا ، إلى جانب كوريا الجنوبية المتمثلة في هيئة الطيران المدني أوقفت كذالك عمليات 2 بوينج 737 MAX المملوكة لشركة إيستار جيت، كما أعلنت شركة طيران غول البرازيلية، الاثنين، أنها أوقفت استخدام طائراتها من نفس الطراز

وأيضا أعلنت هيئة الطيران المدني في منغوليا وقف عمليات شركة الخطوط الجوية المنغولية ، وكانت هيئة الطيران المدني الماليزية قد علقت عمليات تشغيل طائرة بوينج 737 MAX 8

كما تمتلك شركة "سبايس جت" الجوية الهندية طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس، لكن لم يتضح ما إذا كانت قررت وقف رحلاتها.

وتُعدّ طائرة "بوينغ 737 ماكس" من أحدث طائرات الركاب في العالم وأكثرها تطوراً. لكن الشركة تعرضت لانتقادات عدة لاحتمال وجود أعطال في الطائرة التي دخلت الخدمة عام 2017.

كما طلبت الصين، من شركات الطيران الداخلية، تعليق رحلات طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8.

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