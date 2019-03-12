عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

بريطانيا تتوصل مع أوروبا لتعديلات "ملزمة" على البريكست

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

أعلنت الحكومة البريطانية أنها وافقت على إدخال "تعديلات ملزَمة قانونيا" على اتفاق بريكست ، خلال محادثات أجرتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ .

وتتضمن هذه التعديلات تقوية َ اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والإعلان السياسي وتحسنهما.

ويستعد مجلس العموم البريطاني للتصويت مجددا، الثلاثاء، على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل، بعدما رفضه منتصف يناير الماضي.

المزيد:

في بريطانيا.. محاكمة امرأة بتهمة "ختان" ابنتها!

#بريطانيا #أوروبا #البريكست

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...