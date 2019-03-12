بريطانيا تتوصل مع أوروبا لتعديلات "ملزمة" على البريكست

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

أعلنت الحكومة البريطانية أنها وافقت على إدخال "تعديلات ملزَمة قانونيا" على اتفاق بريكست ، خلال محادثات أجرتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ .



وتتضمن هذه التعديلات تقوية َ اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والإعلان السياسي وتحسنهما.

ويستعد مجلس العموم البريطاني للتصويت مجددا، الثلاثاء، على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل، بعدما رفضه منتصف يناير الماضي.

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