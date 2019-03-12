إنه القدر.. دقيقتان أنقذتا رجلا من الموت في طائرة أثيوبية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (DW)

شاء القدر أن يموت جميع ركّاب الطائرة الإثيوبية التي تحطّمت يوم الأحد الماضي، كما أنّ القدر شاء أيضاً أن ينجو رجل يوناني يُدعى أنتونيس مافروبولوس من الموت بعدما تعذر عليه ركوب الطائرة لأمرٍ حصل معه قبل الرحلة، إذ تأخر وصول شخص رافقه إلى المطار".

يقول الرجل اليوناني في منشورٍ له على موقع "فيسبوك": "الحظ حالفني ولم ألحق بالرحلة". ويضيفُ في منشوره: "لقد تأخرت دقيقتين على إقلاع الطائرة، وعندما وصلت كانت بوابة الصعود مغلقة، وشاهدت آخر ركاب وهم يسيرون إلى الداخل، صرخت ليسمحوا لي بالانضمام إليهم، ولكنهم رفضوا".

ويتابع: "لقد تم وضعي على قائمة ركاب الرحلة التالية، لكنني احتججت قائلاً: كان هناك ما يكفي من الوقت لصعود الطائرة والقيام برحلتي. إلّا أن عناصر الأمن قاموا بسحبي جانباً، وطلبي مني أحدهم برفق ألا أعترض وأشكر الرب بدلاً من ذلك، ثم أخبرني بشأن الحادث. في البداية كنت أعتقد أنه يكذب".

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وإثر ذلك، عمد أنتونيس إلى كتابة منشور على "فيسبوك" مطمئناً عائلته قائلاً: "شعرت بارتياح كبير بسبب تمكني من كتابة هذا المنشور، وأنا ممتن لأنني عشت. قد أكون كبيراً في السن مما يجعلني لا أستطيع أن أرقص على أنغام الروك أند رول، ولكن من المؤكد أنني صغير السن كثيراً على أن أموت".

من جهتها، لفتت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة إلى أن "أنتونيس هو رئيس الجمعية الدولية للنفايات الصلبة وهي منظمة غير ربحية، وقد كان مسافراً إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الاجتماع السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة هناك".

(أنتونيس مافروبولس - facebook.com/antonis.mavropoulos)

مصدر الصورة: Associated Press - Newyork times

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