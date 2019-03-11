محكمة يابانية ترفض حضور غصن لاجتماع نيسان

أخبار الآن | طوكيو - اليابان - (أ ف ب)

منعت محكمة يابانية رئيسَ شركةِ نيسان المقال كارلوس غصن من حضور اجتماعٍ لمجلس إدارة مجموعة نيسان، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلامٍ محلية اليوم الاثنين.

جاء ذلك في وقت يقوم فيه الرئيس السابق للمجموعة الذي أُفْرِجُ عنه بكفالة بعد احتجازه في طوكيو، بتحضير دفاعه في مواجهةِ اتهاماتٍ له بمخالفاتٍ مالية.

وكانت نيسان قد أقالت غصن بعد وقت قصير على توقيفه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في طوكيو، لكن لا يمكن إقالته رسمياً من مجلس الإدارة بدون اجتماع استثنائي للمساهمين.

ولم يتسن الاتصال بالمحكمة للتأكد من التقرير.

وأطلق سراح غصن، في 6 آذار/مارس، بعد أن دفع كفالة قدرها مليار ين (8.9 مليون دولار)، بعد أن ظل محتجزاً لأكثر من 100 يوم في زنزانة صغيرة ليس بها تدفئة بمركز الاحتجاز.

وينفي الرئيس السابق لشركة نيسان ارتكاب أي مخالفة. وإذا دِين فقد يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.

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