لليوم الرابع على التوالي.. الظلام يعم فنزيلا

أخبار الآن | كراكاس - فنزويلا - (وكالات)

دخلت أزمة انقطاع الكهرباء في فنزويلا، يومها الرابع على التوالي، في وقت قال زعيم المعارضة ، خوان غوايدو أنه سيدعو البرلمان للانعقاد لإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الوضع الناجم عن أزمة انقطاع الكهرباء.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن انقطاع التيار الكهربائي استمر في أنحاء فنزويلا منذ يوم الخميس، في حدث لم يسبق له مثيل، مشيرة إلى مخاوف السكان من آثار هذا الانقطاع على منظومات الصحة والاتصالات والنقل في البلد الغني بالنفط.

وزاد الأمر من الشعور بالإحباط بين مواطني فنزويلا الذين يعانون بالفعل من نقص الغذاء والدواء، فضلا عن أزمة سياسية وأخرى اقتصادية ترزح تحت وطأتهما البلاد.



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