كارلوس غصن يسعى لحضور اجتماع مجلس إدارة نيسان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أشارت وسائل إعلام يابانية اليوم الاثنين، إن رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن يسعى إلى الحصول على إذن من محكمة طوكيو الجزئية لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء.



حيث من المتوقع أن تقرر المحكمة اليوم الاثنين ما إذا كانت ستعطيها الإذن.

وقال تلفزيون طوكيو يوم الأحد، إن شركات رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتورز تخطط لعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارتها لبحث قضايا مرتبطة بتحالفها في خطوة نحو دمج العمليات.

واعتقل غصن في 19 نوفمبر الماضي، بتهم ارتكاب مخالفات مالية، وينفي الرئيس السابق لشركة نيسان ارتكاب أي مخالفة.

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