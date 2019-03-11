غوايدو سيدعو البرلمان لإعلان حالة الطوارئ

أخبار الآن | كراكاس – فنزويلا (وكالات)

أعلن زعيم المعارضة ورئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو أمس الاحد أنه سيطلب من البرلمان إعلان حالة الطوارئ, لمواجهة الوضع الناجم عن أزمة انقطاع الكهرباء التي تشلّ البلاد منذ الخميس.

غوايدو دعا إلى دورة استثنائية اليوم الاثنين للبرلمان الوطني بهدف اتخاذ إجراءات فورية بشأن المساعدة الإنسانية، كما دعا إلى "تحركات في الشارع" . أضاف أنه سيطلب من الجمعية الوطنية إعلان حالة الطوارئ , لإتاحة دخول المساعدة الإنسانية للبلاد , ما سيتيح "طلب المساعدة الدولية".

وأضاف: "يتعين أن نهتم بهذه الكارثة حالاً".

ويوجد على حدود فنزويلا مع كولومبيا والبرازيل 250 طناً على الأقل من المساعدات من أغذية وأدوية أرسلت أساساً من الولايات المتحدة، وكانت الحكومة الفنزويلية منعت في 23 فبراير دخولها الى البلاد.

وتشهد فنزويلا منذ عصر الخميس انقطاعاً للتيار الكهربائي زاد من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم السبت إنّ هجوماً إلكترونياً جديداً منع السلطات الفنزويليّة من إعادة الكهرباء إلى أنحاء البلاد التي تشهد انقطاعاً غير مسبوق للتيّار الكهربائي ما أدّى إلى حدوث فوضى.

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