بوينغ.. تساؤلات عن السلامة بعد ثاني حادث و انخفاض أسهمها 9%

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( CNN )

تواجه طائرة نفاثة من طراز بوينغ هي الأكثر مبيعاً في الشركة، أسئلة متزايدة حول السلامة بعد تورطها في حادثي تحطم، قاتلين في أقل من خمسة أشهر ، وهو وضع يهدد بتشويه سمعة عملاق الطائرات الأمريكي .

وطلبت سلطات الطيران الصينية يوم الاثنين من شركات الطيران في البلاد ايقاف طائراتها من طراز بوينغ 737 MAX 8 ، مشيرة إلى الحاجة إلى "التشديد على أهمية التحقق من سلامتها ". بعض شركات الطيران الفردية اتخذت إجراءات مماثلة في دول عدة .

وأرجأت بوينغ (BA) أول ظهور لطائرتها الجديدة 777X ، والتي كانت مقررة لهذا الأسبوع ، حيث تتعامل مع تداعيات كارثة الأحد في إثيوبيا.

وفي مواجهة عناوين الأخبار السلبية حول الشركة. انخفضت أسهم بوينغ بنسبة 9٪ تقريبًا في تعاملات ما قبل البيع في وقت مبكر من يوم الاثنين في نيويورك.

وتحطمت الأحد طائرة "بوينغ" من طراز "737 ماكس" في إثيوبيا ما أودى بحياة جميع ركابها الـ 149 والطاقم المكون من ثمانية أفراد، كما كانت قد تحطمت طائرة من الطراز ذاته في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 أثناء رحلة داخلية في إندونيسيا في بحر جاوة ما أودى بحياة 189 راكبا.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية يوم الإثنين إنها سترجئ رحلات أسطولها من طائرات 737 MAX "كإجراء احترازي إضافي للسلامة" ، وقالت شركة طيران كايمان ، الناقل الرئيسي لجزر كايمان ، إنها ستفعل الشيء نفسه حتى "يتم تلقي المزيد من المعلومات".

ولا تزال ظروف الحادثين قيد التحقيق ، ولم تقدم شركة بوينغ أي دليل يشير إلى أن هاتين الحادثتين مرتبطتان ببعضهما، وتقول بأن " التشابه قد يكون من قبيل المصادفة".



و كانت طائرة بوينغ 737 ذات الممر الواحد هي الأكثر استخداماً في الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى لعقود من الزمن.

وتعتبر طائرة بوينغ 737 MAX الإصدار الأحدث - من طرازات الشركة الأكثر مبيعًا حتى الآن. وقد طلبت شركات الطيران الآلاف منهم.

ويحظى طراز 737 MAX 8 البالغ من العمر عامين بشكل خاص بشعبية كبيرة (لم يتم طرح MAX 9 إلا في الآونة الأخيرة ).



وقالت الخطوط الجوية الأمريكية إنها "ستراقب عن كثب التحقيق في إثيوبيا" وستواصل التعاون مع المنظمين بما في ذلك إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية. بينما هناك 24 طائرة 737 MAX 8 في أسطولها.

وقررت "بوينغ" التراجع عن عرض طائرتها بوينغ "777 أكس" للبيع ، بعد حادث سقوط طائرة "بوينغ 737-800 ماكس" أمس في إثيوبيا.

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