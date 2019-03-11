اليابان.. حوالي 80 جريحا في حادث اصطدام مركب بـ"مخلوق بحري"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (cnn)

أصيب أكثر من 80 شخصا في حادث تصادم عبّارة بحيوان بحري، قبالة جزيرة يابانية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ووقع الحادث بعد ظهر السبت، قبالة جزيرة سادو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء “كيودو”، نقلا عن حرس السواحل الياباني، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.

وكانت خمسة من الإصابات خطيرة، فيما تم العثور على صدع بطولة 15 سنتيمترا في مؤخرة العبّارة.

وكانت العبارة غادرت من ميناء نيجاتا في هونشو، وتحمل 121 راكبا، و4 من أفراد الطاقم.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” أن سبب الحادث قيد التحقيق من قبل مسؤولي خفر السواحل، الذين قالوا إن العبارة ربما ضربت حوتا أو حيوانا بحريا آخر.

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