آلاف الروس يحتجون بسبب قيود على الإنترنت

أخبار الآن| موسكو - روسيا - (رويترز)

خرج آلاف الناس للشوارع في موسكو ومدينتين أخريين يوم الأحد للاحتجاج على تشديد القيود على الإنترنت في بعض من أكبر المظاهرات في العاصمة الروسية خلال سنوات.

وكان نواب البرلمان أيدوا الشهر الماضي تشديد الرقابة على الإنترنت المدرج في تشريع يقولون إنه ضروري لما وصفوه بالتدخل الأجنبي في الشؤون الروسية ، لكن بعض وسائل الإعلام الروسية وصفت التشريع بأنه ”ستار حديدي“ على الإنترنت، ويقول منتقدون إنه قد يستخدم لكبت المعارضة.

واحتشد الناس في شارع بروسبكت ساخاروفا في موسكو الذي جرى تطويقه، وألقى بعضهم خطبا على منصة ورددوا شعارات منها ”ارفعوا أيديكم عن الإنترنت“ و ”لا للعزلة. أوقفوا اختراق الإنترنت الروسي“.

وقالت منظمة وايت كاونتر الأهلية إن المظاهرات جذبت نحو 15300 شخص، ووضعت شرطة موسكو العدد عند 6500 شخص.

وقال نشطاء للمعارضة على تويتر إن الشرطة احتجزت 15 شخصا في مسيرة موسكو بينما لم تعلن السلطات عن احتجاز أي شخص.

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