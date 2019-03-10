مقاتل في داعش يرغب بالعودة لإيطاليا

أخبار الآن | القامشلي – سوريا (رويترز)

حث مقاتلُ من داعش محتجزُ في سوريا السلطاتِ الإيطالية أمس السبت على السماحِِ له بالعودةِ لبلاده ليبدأَ حياةً جديدة... مُنصف المخير البالغ من العمرِ اثنين وعشرين عاماً والمُنحدر من أصولٍ مغربية ونشأ في إيطاليا

قال إنه تخلى عن "الخلافة" التي أعلنها التنظيم بعد شعورٍ مُتزايد بالاستياء من قادتِه، وهو محتجزُ الآن في السجن منذ خروجه من قرية الباغوز، آخرُ جيبٍ للتنظيم في شرقِ سوريا. وتتأهب قوات سوريا الديمقراطية لانتزاع الباغوز من التنظيم الذي بسط سيطرته في وقت من الأوقات على ثلث العراق وسوريا.

وتحدث المخير عن تزايد الفوضى بين أعضاء التنظيم مع اقتراب الهزيمة وعن نزاعات بينهم مع فرار كبار القادة من سوريا.

لكنه أوضح أن الدولة الإسلامية تخطط للمرحلة التالية، وتهرّب مئات من الرجال لتؤسس خلايا نائمة عبر العراق وشرق سوريا، وأن المتشددين مصممون على الرد.

والمخيّر واحد من آلاف من أنحاء العالم جذبتهم وعود إقامة خلافة إسلامية تتجاوز الحدود. ووصفه مسؤولو الأمن الأكراد بأنه إيطالي، ويقول هو إنه يحمل الجنسية الإيطالية.

وقال المخير الذي يسير على عكازين بعد إصابة ساقه في القصف: "أتمنى أن أرجع إلى إيطاليا عند أهلي وأصدقائي، يستقبلوني يساعدوني أن أعيش حياة جديدة. أنا أريد فقط أن أخرج من هذا الفيلم تعبت".

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