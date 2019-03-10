متاجر بريطانية توقف بيع "سكاكين المطبخ" لوقف الجريمة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (BBC)

بعد ارتفاع ملحوظ بنسبة الجرائم التي ترتكب باستخدام السكاكين في بريطانيا أعلنت سلسلة متاجر "أسدا" البريطانية المملوكة لشركة "وول مارت"، إنها ستسحب كل سكاكين المطبخ التي تباع منفردة من العرض في كل متاجرها، بنهاية شهر أبريل المقبل.

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وأكد نائب رئيس "أسدا" نيك جونز في بيان: "نعلم أن السكاكين المنفردة هي المنتج الأكثر شيوعا في السرقات، لهذا قررنا سحب هذا المنتج من العرض من متاجرنا".

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ويمنع القانون البريطاني بيع السكاكين لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر.

وينضم متجر أسدا لمتاجر بريطانية عدة أخرى أوقفت بيع السكاكين، كان أولها متجر "باوند لاند " الذي بادر بالإيقاف العام الماضي .

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وانتشر مؤخراً في برطانيا جرائم الطعن بالسكاكين والاعتداءات بالأدوات الحادة واستحوذت على الرأي العام في البلاد.

وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا أن هذه الجرائم التي يتم فيها استخدام السكاكين ارتفعت العام الماضي بنسبة 22%، وهي أكبر نسبة ارتفاع مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنها أكبر نسبة ارتفاع مقارنة بغيرها من الجرائم، بما في ذلك جرائم السرقة التي ارتفعت هي الأخرى، ولكن بنسبة أقل بكثير من هذه النسبة.



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