غوتيريش يقترح خفض قوة السلام في الكونغو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن اقتراح لخفض عدد قوة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق لما ذكرته تقرير لوكالة فرانس برس .

وذلك بعد الانتخابات الرئاسية التي قد جرت في كانون الأول/ديسمبر الماضي والتي فاز فيها جوزيف كابيلا وتحسن من خلالها الوضع الأمني،

إذ قال غوتيريش لابد من إعادة تشكيل القوة التي تضم 16 ألف فرداً وتعرف بـ"مونوسكو"، وفق مسؤولين في الأمم المتحدة. كما اقترح غوتيريش في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن خفضا تلك القوة بنحو ألفي فرداً.

حيث تتواجد الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ نحو عقدين. وقوة مونوسكو من أكبر بعثاتها وأكثرها تكلفة. وتبلغ ميزانيتها السنوية حوالى 1,11 مليار دولار.

وقال غوتيريش في تقريره "أقترح خفض عدد الأفراد النظاميين لمونوسكو بنحو 1600 عسكري و35 ضابط شرطة ووحدة شرطة مكونة".

كما أكد غوتيريش "أقترح أيضا خفضا بنسبة 30 بالمئة في عدد المراقبين العسكريين".

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