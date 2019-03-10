غوايدو يدعو إلى مسيرة وطنية في كاراكاس

أخبار الآن | كراكاس فنزويلا (أ ف ب)

دعا زعيمُ المعارضة الفنزويليّة خوان غوايدو أمس السبت إلى مسيرةٍ وطنيّة في كاراكاس، من دونِ أن يستبعدَ في الوقتِ نفسه حصولَ تدخّلٍ عسكري في فنزويلا.

غوايدو الذي اعترفت به ما يقرُب الخمسينَ دولة كرئيسٍ بالوكالة لفنزويلا، قال أمامَ الآلاف من مؤيّديه الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة، إنّه سيبدأ جولةًً في أنحاءِ البلاد قبل أن يقودَ مسيرةً في العاصمة، من دونِ أن يحددَ موعداً لذلك ومكتفياً بالقول إن المسيرةَ ستحدثُ "قريباً".

وتابع غوايدو (35 عاماً) "بعد انتهاء هذه الجولة، سنُعلن التاريخ الذي سنسير فيه جميعًا في كاراكاس".

كما كرّر غوايدو استعداده للسّماح بتدخّل عسكري أجنبي. وقال "المادّة 187، عندما يحين الوقت"، في إشارة منه إلى الدّستور الذي يسمح بـ"مهمّات عسكريّة فنزويليّة في الخارج، أو بمهمّات عسكريّة أجنبيّة" في الداخل الفنزويلي.

وهتف الحشد "تدخّل! تدخّل!".

وشدّد غوايدو على أنّ "كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة، ونحن نقول ذلك بشكل مسؤول"، داعياً مؤيّديه إلى عدم الاستسلام "لليأس والإحباط"

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