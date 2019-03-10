زيمبابوي.. توقيف رئيس بلدية بحوزته 120 كلغ من العاج!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (timeslive)

أوقفت الشرطة في زيمبابوي سيسيفو مبوفو، رئيس بلدية سابق لمنطقة شلالات فيكتوريا في البلاد، ومعه شخصين آخرين، وبحوزتهم 120 كيلوغراماً من العاج.

وبحسب موقع " timeslive" الالكتروني، فإنّ "مبوفو (42 عاماً) هو شقيق وزير الداخلية السابق أوبرت مبوفو، وقد عثرت الشرطة في سيارته على أنياب فيلة، كما تمّ العثور على عاجٍ أيضاً في غرف منزله".

ومنذ العام 1989، يحظر الإتجار في العاج بموجبة اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرض للإنقراض. وكان مبوفو تولى منصب رئيس البلدية بين العامين 2013 و2018، وعقب خسارته في الإنتخابات البلدية في العام الماضي، بدأ يدير شركة تنظيم رحلات سفاري وصيد في منطقة شلالات فيكتوريا ومتنزه هوانجه الوطني الأكبر في البلاد.

ومن المتوقع أن يمثل مبوفو أمام المحكمة مع الشخصين الآخرين اللذين تم توقيفهما معه، قبل نهاية الأسبوع.



مصدر الصورة: .timeslive

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