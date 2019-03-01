مليون دولار للقبض على نجل أسامة بن لادن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

عَرضت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى مليون دولار لمن يُقدم معلومات تُسهم في القبض على حمزة ابن أسامة بن لادن ، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة ، وأسقطـَت المملكة العربية السعودية الجنسية عن نجل بن لادن من السجلات الرسمية.

وزارة الخارجية الأمريكية صنفت حمزة بن لادن منذ عامين كإرهابي دولي، وقالت إنه بدأ يبرز كزعيم جديد للتنظيم الإرهابي.

رسائل كتبها أسامة بن لادن، كشفت أنه كان يُحضّر حمزة، الذي يسود الاعتقاد بأنَّه ابنُهُ المفضل لخلافته كزعيمٍ لتنظيمِ القاعدة، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي الأعوام القليلة الماضية، نشر حمزة رسائل صوتية ومرئية يدعو فيها أتباعَ التنظيم إلى مهاجمةِ الولاياتِ المتحدة وحلفائِها الغربيين انتقاما لمقتل والدِه.

أسامة بن لادن قثتل في باكستان في عام ألفين وأحد عشر على يد قوات أمريكية خاصة .

تزوج حمزة ابنة محمد عطا الذي اختطف إحدى طائرات الركاب الأربع التي استُخدِمَت في هجمات الحادي عشر من سبتمبر ، والتي قُتل فيها نحو ثلاثةِ آلاف شخص.

الولايات المتحدة الأمريكية لم تحدد بعد موقعَ حمزة بن لادن .. إلا أنها تعتقد أنه يمكن أن ينتقل إلى إيران عبر الحدود الباكستانية الأفغانية، أو في مكان آخر جنوب آسيا الوسطى.



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