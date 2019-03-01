فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار بشأن فنزويلا

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (وكالات)

استخدمت روسيا والصين حق النقض «فيتو» في التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قدمته الولايات المتحدة الأمريكية يدعو إلى تنظيم انتخابات "حرة ونزيهة وذات مصداقية" في فنزويلا، والسماح بإدخال مساعدات إنسانية.

وخلافًا لنص سابق اقترحته واشنطن في بداية فبراير الجاري، لا ينص مشروع القرار الجديد على ”الدعم التام“ للبرلمان -الذي يرأسه المعارض خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسًا للجمهورية، واعترفت بشرعيته زهاء 50 دولة- بل يكتفي ”بالإشارة إلى السلطة الدستورية“ للبرلمان.

ويحض النص الأمريكي على ”المبادرات السلمية ذات المصداقية“ لإنهاء الأزمة التي تشهدها فنزويلا، وهو ما لم يكن موجودًا في النص السابق.

ويدعو مشرع القرار الأمريكي إلى مسار انتخابي ”تحت إشراف دولي وفق الدستور الفنزويلي“ ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة استخدام ”وساطته“ لتأمين اقتراع رئاسي موثوق.

وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن "الولايات المتحدة لا تحترم سيادة فنزويلا"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة تسعى للإطاحة بحكومة فنزويلا".

وخلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروعي قرار أمريكي بشأن فنزويلا، لفت إلى "أننا نرفض مشروع القرار الأمريكي بشأن فنزويلا"، معتبرًا أن "اعتماد مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن يشكل سابقة بمجلس الأمن لإزاحة رئيس وتعيين آخر"، مشددًا على أن "الولايات المتحدة تعلم أن مشروع قرارها لن يمر وهدفها المبطن في فنزويلا هو تغيير النظام".



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