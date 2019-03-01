روسيا تفشل في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن حول فنزويلا

أخبار الآن| نيويوك - الولايات المتحدة الأمريكية - (ا ف ب)

فشلت روسيا الخميس في استصدار قرار يندّد بـ"التهديدات باستخدام القوة" ضد فنزويلا التي تهدّد الولايات المتحدة باللجوء إليها. ولم يحصل مشروع القرار الذي تقدّمت به موسكو إلا على تأييد أربع دول هي روسيا والصين وجنوب إفريقيا وغينيا الاستوائية، في حين أنّه كان بحاجة لتسعة أصوات على الأقلّ حتى يتمّ اعتماده.

ويؤكد النصّ على "الحاجة إلى الاحترام التامّ لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال في تقديم المساعدة الدولية". وقبيل التصويت انتقد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر المشروع الروسي، معتبراً أنّه لا يقدّم "أيّ حلّ للأزمة، ويوحي بأنّ الوضع في فنزويلا هادئ في حين أنّ أكثر من 3,5 ملايين نسمة فرّوا من البلاد".

وأضاف أنّ "النصّ الروسي لا يتضّمن بتاتاً كلمة +إنسانية+"، في حين أنّ "أحداً لا يمكنه إنكار الأزمة الإنسانية وتداعياتها على المنطقة بأسرها". بدوره اعتبر المبعوث الأميركي المكلّف الشأن الفنزويلي إليوت أبرامز أنّ "الوقت حان لانتقال سلمي إلى الديموقراطية" في فنزويلا.

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