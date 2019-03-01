حملة أممية لإنقاذ زيمبابوي من الجفاف

أخبار الآن | هراري - زيمبابوي (ا ف ب)

أطلقت الأمم المتحدة، أمس الخميس، حملة استغاثة دولية لجمع نحو 234 مليون دولار أمريكي، كمساعدات طارئة بهدف إنقاذ زيمبابوي من موجة الجفاف التي من المتوقع أن يتأثر بها ثلث سكان البلاد.

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت، الثلاثاء الماضي، بأن نحو 3 ملايين و 500 ألف مواطن في زيمبابوي بحاجة إلى مساعدات في ظل سقوط الأمطار الموسمية على البلاد بشكل متقطع ونقص العملة الأجنبية نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ما أدى إلى نقص الأدوية والوقود.

يذكر أن زراعيين قالوا إنه من المرجح أن يكون محصول الذرة، في موسم حصاده الذي يبدأ في شهر أبريل من كل عام، أقل بنحو مليون طن مقارنة ب7.1 مليون طن في العام الماضي بسبب الجفاف.

وكان تقرير للجنة تقييم المخاطر في زيمبابوي، خلص في وقت سابق إلى أن أعداد الذين يواجهون الجوع في البلاد في ازدياد، بسبب الجفاف والمشاكل الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الغذاء ونقص الأموال.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن زيمبابوي مرت بفترات نقص غذائي متقطعة منذ أن بدأت الحكومة في برنامج إصلاح يتعلق بالأراضي، غالبا ما يشوبه العنف عام 2000، أسفر عن مصادرة مزارع تجارية يمتلكها أصحاب البشرة البيضاء، وفاقم الموقف موجات الجفاف التي تعرضت لها البلاد مما جعل وارداتها من الصويا أكبر من صادراتها.

وقد ارتفعت تقديرات نسبة المواطنين الذين يواجهون نقص الغذاء إلى 52% من تعداد السكان في العاصمة هراري، وذلك مقارنة بنسبة 46% العام الماضي.

كما ارتفعت نسبة المواطنين الذين يواجهون خطر نقص الغذاء في المناطق الريفية إلى 51% من تعداد السكان، وذلك مقارنة بـ28% العام الماضي.

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