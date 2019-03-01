حجب برامج إيرانية تعمل تحت نظام شركة "آبل"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تعرضت البرامج الإيرانية التي تعمل تحت نظام شركة ”أبل“ والمعروف بـ“ ios“ للحجب؛ الأمر الذي خلق أزمة للقطاع المالي؛ حيث لم يتمكن عملاء المصارف والمؤسسات المالية الحكومية من استخدام التطبيقات الخاصة بالبنوك.

وذكر تقرير نشره موقع مجلة ”زوميت“ الإيرانية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، اليوم الخميس، أنه ”منذ الليلة الماضية لم يتمكن مستخدمو التطبيقات الإيرانية التي تعمل تحت نظام شركة أبل من الاستفادة من تلك البرامج؛ بسبب الحجب الذي فرضته الشركات على التطبيقات الإيرانية“.

وأضاف التقرير أن ”حجب التطبيقات شمل البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية، من بينها المصرف الوطني الإيراني بانك ملي وبانك ملت وصادرات وتجارة وأنصار التابع للحرس الثوري ومؤسسات مالية أخرى منها مؤسسة مهر وملل“.

وقد أصدرت بعض هذه التطبيقات بيانات تفيد بأن سبب هذه المشاكل هو القيود التي فرضتها شركة أبل مؤخرًا على التطبيقات الإيرانية.

كما واجهت التطبيقات الشعبية الخدمية الأكثر استخدامًا مشاكل في العمل، منها تطبيق “ Snap“ الذي يستخدمه للنقل والمواصلات وشراء البضائع.



اقرا: اعتقال مسؤولين بتهم الفساد في إيران